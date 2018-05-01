Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalyaya uzanan ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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