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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalyaya uzanan ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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