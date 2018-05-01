Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalyaya uzanan ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.