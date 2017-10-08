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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti.

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İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım ve altın madalya kazanan sporculara tebrik mesajı gönderdi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcular Fatma Eylül Koca ve Zeynep Fırat Tanrıverdi'ye birer tebrik telgrafı gönderdi.

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