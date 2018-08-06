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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Akhisarspor'a tebrik mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 TFF Süper Kupası'nı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:
 
TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.

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