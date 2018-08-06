Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Akhisarspor'a tebrik mesajı

Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:

TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.