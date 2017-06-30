Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.
 
Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölümden arkadaşına attığı “uçan tekmeyle” kurtuldu

Ölümden arkadaşına attığı “uçan tekmeyle” kurtuldu

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA