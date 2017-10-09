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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Milli Takımı için Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerini kullandı.

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