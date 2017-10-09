Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Milli Takımı için Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerini kullandı.
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