'Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının önünde poz verdim diye yapmadıkları kalmadı'

Silivrispor'da kongre krizi yaşanıyor. Silivrispor'u 2'nci lige yükselmesinde başrol oynayan Başkan Ümit Kalko, yarın yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı. Kalko, aday olmama gerekçesini de, “Darbeyle yönetilmek istenen Silivrispor'da aday olmam için şartlar sunuldu. Ben bu tiyatronun, siyasi entrikaların içerisinde olmak istemiyorum” dedi. Başkan Kalko, Silivrispor'un borçları için verdiği milyon liralık parayı da bir vakıf kurarak belediyenin yapmak isteyip de yapamadığı kültür merkezi, köy okulları tadilatı ve cem evi inşaatına aktaracak.

Aday olması için kendisine şartlar sunulmasından rahatsız olduğunu ifade eden Kalko, daha fazla siyasi entrikalarla uğraşmamak için çekildiğini açıldı.

Kalko aday olamama gerekçelerini şöyle açıkladı:

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMEMİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

“Silivrispor'da işler oturmaya başladıktan sonra tiyatro oyununa start verildi. Ligde başarı gelince benimle ilgili bir takım dedikodular çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının önünde poz verdiğim için Silivrispor'a siyaset soktuğumu dillendirmeye başladılar. Benim herhangi bir partiye üyeliğim yoktur. Aslında siyaseti yapan kendileridir. Yönetimde partili olan meclis üyeleri yönetimde görev yapıyorlardı. Kulübe siyaseti sokan kendileridir. Ümit Kalko'nun başarılı olması burada siyaset yapanları korkuttu. Benim amacım siyaset yapmak değil. Ben eğitimciyim. Spor alanında da gençlerin belirli bir yere gelmesini istiyorum. Bütün amacım buydu”





TİYARTONUN İÇERİSİNDE YER ALMAYACAĞIM

Silivri'de şu anda oynanan bir tiyatro var. Bu tiyatroyu yazan ve yöneten de Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dır. Listelerin verilmesinin bitimine 20 dakika kala başka bir aday çıkardı. Ben buna rağmen aday olacağımı söyledim. Sonra bu adayı geri çekebileceğini söyledi. Kendi şartlarını sundu. Basın açıklamasıyla Silivri Otogarının otoparkı ve çay bahçe gelirini Silivri Belediyesi'ne verileceğini söylememi istedi. Bunu reddedince de gelirleri keseceğini söyledi. Ben bu restine de sesimi çıkarmadım. Silivrispor üyelerinin ödenmeyen aidatlarını Işıklar'ın ödediğini duyunca başkanlık fikrimden vazgeçtim. Daha fazla bu tiyatroda kendimi harcatmayacağım. Bu oyunun içinde olmayacağım.

SİLİVRİSPOR'A VERDİĞİM 2 MİLYONU KURACAĞIM VAKIFLA KÖY OKULLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Benim başkanlığı kaybettiğim zaman Silivrispor'a verdiğim paranın peşine düşeceğim yönünde dedikodular yapıldı. Asla böyle bir adam olmadım. Paraya önem veren kişi olsaydım bu işe girmezdim. Ben bugüne kadar harcadığım ve harcayacağım bütün parayı kuracağım bir vakıfa aktaracağım. Bu vakfı üzeninden Silivri'de tadilat bekleyen köy okulları, belediyenin yıllardır bir türlü bitiremediği kültür merkezi ve cem evi inşaatına bağışlayacağım. Bundan sonra Silivri'ye bu vakfı aracılığıyla hizmet edeceğim”