Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya’da start aldı

Bu yıl 53. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, turistlerin yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başlangıç öncesi öğrenciler tarafından İskele Caddesi Şelale Meydanı'nda kurulan alanda oyun gösterileri sunuldu.

Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Bisiklet Turu'nun Alanya-Kemer etabı start aldı. Bisikletçiler Alanya'dan Kemer'e kadar 176.6 kilometre pedal çevirecek.

Genel olarak düz etaplardan oluştuğu için sprint bitişlerle devam edecek olan yarışın tek 1. kategori tırmanışı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 4. etabında olacak. Eğimin yüzde 12'yi bulduğu Sakar Geçidi'ne tırmanacak sporcular, etabın son 5 kilometresinde 400 metre yüksekliğe çıkacaklar. Bisikletçiler, Akdeniz ve Ege sahillerinde ilerledikten sonra İzmir'den hava yoluyla İstanbul'a geçecek.

Geçen yılki turu 32 saat 31 dakika 35 saniyede tamamlayan Caja Rural-Seguros RGA takımının Portekizli bisikletçisi Jose Gonçalves, genel klasman liderine verilen turkuaz mayonun sahibi olmuştu. Gonçalves'in takım arkadaşı İspanyol David Arroyo ikinci, Astana'dan Kazak Nikita Stalnov ise üçüncü sırayı almıştı.