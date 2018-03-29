Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.