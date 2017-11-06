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Cüneyt Çakır, Almanya - Fransa maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Almanya ile Fransa arasında oynanacak dostluk maçında düdük çalacak.

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Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Almanya Futbol Federasyonunun ismen daveti ile 14 Kasım 2017 Salı günü oynanacak olan Almanya-Fransa dostluk maçını yönetecek.

Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

İsveç - İtalya maçını da Çakır yönetecek

Daha önce de açıklandığı gibi Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını da yönetecek.

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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