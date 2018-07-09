Cüneyt Çakır, Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasında düdük çalacak
FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final karşılaşması olan Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final karşılaşması olan Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
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