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Cüneyt Çakır, Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasında düdük çalacak

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final karşılaşması olan Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

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FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final karşılaşması olan Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

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