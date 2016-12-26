Cüneyt Çakır ile alay ettiler! O karar sonrası...
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Çakır'ın verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı.
Yeni Şehir Rize Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından pozisyonu yanlış okuyan Çakır'ın pozisyon ile ilgili verdiği karar olay yarattı.
Çakır’ın “skandal” olarak nitelendirilen penaltı kararını “Hakem?” başlığı atarak veren İspanyol "As" gazetesi, bir çok önemli maç yöneten Çakır’ın 2014-2015 Şampiyonlar Ligi finalinde yönettiği Barcelona – Juventus maçına da atıfta bulundu.
Çakır'ın o maçta Barcelona lehine penaltı vermekten kaçındığını fakat hafta sonu oynanan Süper Lig maçında penaltı konusunda hiç de çekingen davranmadığını vurgulayan gazete İngilizce Twitter adresinden konuyla ilgili bir de tweet attı.
İşte o tweet
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