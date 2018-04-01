Cüneyt Çakır, Juventus - Real Madrid karşılaşmasında düdük çalacak
Cüneyt Çakır, Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Cünet Çakır, Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemliğini yapacağı maçın 4. hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.
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