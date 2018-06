Cüneyt Çakır: Kim kendini atar, kim hakemi kandırmaya çalışır aklımıza yazdık

Bütün dünyada 1.5 milyar insan, ekranları başında Rusya’daki Dünya Kupası şölenine kilitlenecek. Türkiye ise bir kere daha Dünya Kupası’nı evinde ekran başında geçirecek.

Ancak Türkiye’yi 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Türk hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları temsil edecek. Çakır, 2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, aynı zamanda Ukrayna-Polonya ortaklığında düzenlenen EURO 2012 ve Fransa’da yapılan EURO 2016’da görev aldı.

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası öncesinde Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal’a önemli açıklamalarda bulundu. İkinci kez Dünya Kupası’nda yer almanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Çakır, “Başarmış olmanın gururunu, sorumluluğunu taşıyoruz. Milyarlarca insanın izleyeceği bir turnuvanın içinde bulunmak, Türk hakem ekibi olarak ikinci kere bu daveti alabilmek, büyük bir onur bizim için. Tabii ki Türk Milli Takımı’yla birlikte bu turnuvada olabilmeyi çok arzu ediyorduk. Kısmet olmadı. Ama biz orada hem bayrağımızı, hem de Türk insanını temsil edeceğiz” diye konuştu.

“Oyuncu karakteristikleri nedir aklımıza yazdık”

'Hakemlikte üzerine bir şey koymadığınız gün gerilemeye başlamışsınız demektir' diyen Cüneyt Çakır, “Yine dersimize çok iyi bir şekilde çalıştık. Oyun kurgusundan oyuncu özelliklerine kadar bütün takımları ezberledim. Takımların geçmiş turnuvalardaki maçlarını, eleme maçlarını saatlerce oturup ekibimle birlikte izledim. Kim kendini atar, kim hakemi kandırmaya çalışır, oyuncu karakteristikleri nedir aklımıza yazdık. Bu bilgiler maç yönetirken çok işe yarayacak” şeklinde konuştu.

“Heyecan olmazsa olmaz”

Hakemlikte her maç öncesi ilk maçına çıkar gibi heyecanlı olunması gerektiğini vurgulayan deneyimli hakem, “O heyecanı kaybettiğiniz gün hakemlik bitmiş demektir. Tabii ki zorlu maçlarda özellikle maç öncesi atmosferi daha canlı oluyor ama bu stres yapmıyor hiçbir zaman. Çünkü ben bu oyunu çok seven ve keyif alan bir kişiyim. Bu oyunun değerini çok iyi biliyorum ve futbolun içinde kaldıkça da her ne konumda olursam olayım hep keyif alacağım” ifadelerini kullandı.

“VAR büyük fayda sağlar”

Video hakem uygulaması (VAR) hakkında da konuşan Çakır, “VAR hakemler için değil, futbol için ortaya çıkmış bir proje. Bazen hakemliğin ve futbolun da teknolojik gelişime ile değişime ihtiyacı olabiliyor. VAR bu ihtiyacın bir sonucu olarak doğdu. Pek çok denemeden geçti. Hem hakemler, hem takımlar zamanla daha da alışacaktır. Herkesin gördüğü ama hakemin göremediği türde pozisyonlar olursa VAR büyük fayda sağlayacaktır. Tartışmalı olabilecek, hakemin tespit etmekte zorlandığı pozisyonlarda faydası görülecektir” dedi.

Cüneyt Çakır, her maç öncesinde mutlaka kural kitabını gözden geçirdiğini ifade etti.

“Uçakta ve otellerde genelde kitap okurum”

Seyahat ya da maç yorgunluklarını nasıl atmaya çalıştıklarını da söyleyen FIFA kokartlı hakem, “İçinde bulunduğumuz tempo sezon içerisinde ancak aktif dinlenmelere fırsat veriyor. Çünkü bir maçtan bir maça, bir seminerden başka bir seminere yetişmeye çalışıyoruz. Aslında bizim aktif dinlenmelerimiz genelde seyahatler ve otel konaklarımızda oluyor. Uçakta ve otellerde genelde kitap okurum ve film/dizi seyrederek vakit geçiririm. Artan zamanlarımı mutlaka aileme ve arkadaşlarıma ayırmaya çalışıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Spor programlarını formatından uzaklaşmadığı sürece izliyorum”

Spor programlarını formatından uzaklaşmadığı sürece izlemeye çalıştığını ifade eden Cüneyt Çakır, “Son zamanlarda Türk dizilerini çok başarılı buluyorum. Şu sıralar ‘Şahsiyet’ adlı diziyi takip ediyorum” dedi.

PlayStation ve masa tenisinde de çok iddialı olduğunu belirten Çakır, “Hakem arkadaşlarımla çok iddialı maçlarımız oluyor. Sonuçlar benim lehime mükemmele yakın! Özellikle Dünya Kupası kampımız sürecinde mutlaka mini bir masa tenisi turnuvası düzenlenecektir. Hedefimiz büyük orada da” şeklinde konuştu.

O bir dünya markası

Dünya Kupası’nda Avrupa Kıtası'ndan düdük çalacak 9 hakem arasında en tecrübelisi Cüneyt Çakır. Bugüne kadar 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası’nda sahne alan Çakır, toplamda yönettiği 9 üst düzey müsabaka ile en kariyerli isim konumunda. Çakır’ı, Kuipers ve Eriksson takip ediyor.