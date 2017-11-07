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Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için özür diledi

Sivasspor’un Konyaspor’u 2-1 yendiği maçta Cüneyt Çakır’ın verdiği hatalı penaltı kararı yankı uyandırdı. Tecrübeli hakemin maçın ardından pozisyonun aktörü Eren Albayrak’tan özür dilediği öğrenildi.

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Sivasspor’un Konyaspor’u 2-1 yendiği maçta Cüneyt Çakır’ın verdiği hatalı penaltı kararı yankı uyandırdı. Tecrübeli hakemin maçın ardından pozisyonun aktörü Eren Albayrak’tan özür dilediği öğrenildi.

Lig Radyo’da Mixed Zone programına konuşan başarılı sol bek Eren, “Pozisyon açıkça görülüyor. Cüneyt hocayla uçakta beraber döndük ve pozisyonu konuştuk. Bana, ‘Açım iyiydi, çok net karar verdim ama daha sonra izleyince yanlış gördüğümü anladım’ dedi. Malesef bu tür hatalar maçın akışını direkt etkiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Unutup önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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