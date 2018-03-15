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Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası'na hazırlanıyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri'ne katılacak.

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları  Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler  Semineri'nde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çakır ve  yardımcıları seminere katılmak için 17 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap  Emirlikleri'nin Dubai kentine gidecek.

FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testlerinin  uygulanacağı seminerdeki eğitim çalışmalarında TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı  Roberto Rosetti, bu yaz Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda  uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son  gelişmeleri aktaracak.

Seminer 23 Mart'ta sona erecek. 

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