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Haftanýn hakemleri açýklandý, Cüneyt Çakýr'a görev verilmedi!

Geçtiðimiz hafta Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçýný yöneten Cüneyt Çakýr'a bu hafta maç verilmedi.

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Bir haftalýk dinlenmeden sonra ikinci kez ciddi hatalar yapan Çakýr’ýn asgari iki hafta daha cezaya girmesine kesin gözüyle bakýldýðý kaydedilmiþti.
 
Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediði atamalara göre bu hafta; Cüneyt Çakýr'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç verilmedi.
 
Notu düþük çýkmýþtý
 
Çakýr’ýn Galatasaray’ýn golünde verdiði kararý doðru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrasý yaþanan olaylarý pozitif görmediði ve kamuoyunda oluþan “hakem golü futbolcuya sordu” algýsýnýn notuna olumsuz etki yaptýðý bildirilmiþti. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltý kararýný da siyah-beyaz hataya soktuðu, FIFA kokartlý hakemin notunun 7.8’e düþtüðü ifade edilmiþti.
 
ÝÞTE HAFTANIN HAKEMLERÝ;
 
Maçlarda görev alan hakemler þöyle;
 
28 OCAK CUMARTESÝ
 
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaþar Kemal Uðurlu
 
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeþler
 
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabýyýk
 
29 OCAK PAZAR
 
13.30 Gençlerbirliði-Osmanlýspor: Serkan Çýnar
 
15.00 Medipol Baþakþehir-Bursaspor: Halis Özkahya
 
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
 
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
 
30 OCAK PAZARTESÝ
 
20.00 Beþiktaþ-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya
 
20.00 Adanaspor-Kasýmpaþa: Bülent Yýldýrým

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