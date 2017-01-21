Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı için flaş yorum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 30. dakikasında Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov ile Lionel Carole girdikleri ikili mücadele sonrası yerde kaldılar ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular pozisyona uzun süre itiraz ederken, penaltıyı Seleznyov gole çevirdi.

AHMET ÇAKAR: "SKANDAL BİR PENALTI"

Yaşanan bu tartışmalı pozisyon sonrası eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Cüneyt Çakır'ın yanlış karar verdiğini sert bir dille ifade etti. Ahmet Çakar twitter hesabından ''Türk hakemliği ve Cüneyt iflas ettiler. Yasin'in pozisyonunun etkisinde kalınıp( bence el yok) skandal bir penaltı verildi'' ifadelerini paylaştı.

ERMAN TOROĞLU: "CİN OLMADAN ŞEYTAN OLAN HAKEM"

Erman Toroğlu da A Spor ekranlarında Cüneyt Çakır'ın hatalı karar verdiğini söyledi. Çakar; "Hata yaptıysan, onu orada unut. Havada bulut, onu unut. Yoksa o kafanda vız vız vız! Sonra verdiği penaltı dağlara taşlara. Cin olmadan şeytan olan hakem türü. Ben tanıyorum. Karabüklü futbolcuya sorayım, 'Penaltı değil' diyecektir. Bu tip cesaretsiz hakemlerle bir yere varabileceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

RIDVAN DİLMEN: "UCUZ PENALTI"

NTV Spor'da değerlendirmelerde bulunan Dilmen de, Cüneyt Çakır'ın Yasin'e verdiği golün etkisinde kaldığını belirtirken; "Verilen penaltı bence psikolojik penaltı. Aklı diğer pozisyonda kaldı. Ucuz penaltı. Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden biri, etki altında kalmamalı" değerlendirmesinde bulundu.