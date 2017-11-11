Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İsveç evinde İtalya'yı 1-0 yenip avantajı kaptı
Dünya Kupası 2018 Elemeleri Play Off karşılaşması ilk maçında İsveç evinde, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında İsveç konuk ettiği İtalya'yı 1-0 yendi. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, 4. hakemlik görevini Hüseyin Göçek üstlendi.
Mücadelede İsveç, 61. dakikada Jakob Johansson'un attığı golle İtalya'yı 1-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
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