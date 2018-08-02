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Cuper Özbekistan Milli Takımı'nın başına geçti

Özbekistan Futbol Federasyonu, Arjantinli teknik adam Hector Cuper ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Arjantinli teknik direktör Hector Cuper, Özbekistan  Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımı  çalıştırılması konusunda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper ile anlaşmaya  varıldığı belirtildi.

Açıklamada, milli takımı çalıştırması için belirlenen 10 aday arasında  Cuper'in öne çıktığı ve anlaşmaya varılan 62 yaşındaki teknik adam için 6  Ağustos'ta basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov, Cuper  ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını söyledi.

Daha önce Mallorca, Valencia, Inter, Real Betis, Parma, Racing  Santander gibi Avrupa takımlarının yanı sıra Türkiye'de Orduspor'u çalıştıran  Cuper, Gürcistan ve Mısır milli takımlarında da görev almıştı.

Arjantinli teknik adam, 2015 yılında göreve başladığı Mısır'ı 28 yıl  sonra Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na taşımıştı.

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