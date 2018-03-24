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Cyle Larin: Ben de süre bulmak istiyorum

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, MLS'in web sitesine açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta süre bulamamasına rağmen ülkesinin milli takımına çağrılan genç oyuncu, Beşiktaş gibi her mevkide kaliteli oyuncuları olan oturmuş bir takıma transfer olmasının riskli bir karar olup olmadığı şeklindeki soruya, Burada forma rekabeti yüksek ancak çok çalışıyorum. Önümüzde zorlu maçlar var. Ben de süre bulmak istiyorum şeklinde cevap verdi.

Kanadalı takım arkadaşı Atiba'nın da ona uyum süreci açısından çok yardımcı olduğunu belirten oyuncu Bu sene yeniden şampiyon olmak istiyoruz dedi.

(Fotomaç)

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