Cyle Larin: Buz hokeyciydim, futbolcu oldum

Beşitkaş'ın ara transfer döneminde Amerika'dan transfer ettiğini Kanadalı golcü Larin, Beşiktaş'ın yayın organına özel açıklamalarda bulundu.

İşte satır başları;

FUTBOLCU OLACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM

"Buz hokeyciydim aslında. Büyüyünce bir futbolcu olacağımı düşünmemiştim. Ama maçları izlerdim. Yani futbolu severdim. Altyapıda oynamaya başlamam da tesadüfi oldu. Bir arkadaşımın babasının tavsiyesi sonrasında futbola başlamış oldum."

ATİBA, AĞABEYLİK YAPIYOR

"Atiba ile daha Kanada Milli Takımı'na girmeden önce ahbaplığımız oluşmuştu. Ortak arkadaşlarımız vardı önceden. Burada ve Kanada Milli Takımı'nda bana ağabeylik yapıyor. Milli takımda çok yakınlaştık. Burada da arkadaştan öte, aile gibi olduk."

GOL ATAMAYINCA BASKI OLUŞMAYA BAŞLAMIŞTI

"Her forvet gol atmak ister. Benim de üzerimde hafiften bir baskı oluşmaya başlamıştı, bir an evvel bir gol atsam diye içimden geçiriyordum. Golü bulunca çok rahatladım."

Cyle Larin bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 1 karşılaşmada 1 gollük performans gösterdi.

(Sporx)