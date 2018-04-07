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Cyle Larin, sahaya çıkıp gol atmanın heyecan verici olduğunu söyledi

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı mücadelede ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşma sonrasında konuştu.

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Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk kez oynayan ve ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda üçlü çektiren Larin, "Çok heyecan vericiydi, sahaya çıkmak, golümü atmak, her anlamda heyecan vericiydi. Onların önünde oynamak heyecan verici, umarım daha fazla böyle güzel anlar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Süre bulduğu için mutlu olduğunu belirten Kanadalı oyuncu, "Çalışmaya devam edeceğim, şans bulmak için elimden geleni yapacağım. 6 maçımız daha var, adım adım devam edeceğiz." dedi.

(Sporx)

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