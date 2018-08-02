Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cyle Larin: Şans buldukça değerlendirmek istiyorum

Beşiktaş'ın B36 Torshavn takımını 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 5-0 yendiği maçta 3 gol atan ve maçın yıldızlarından olan Kanadalı forvet Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 
 
İşte Larin'in maç sonu açıklamaları; 
 
''Önemli bir maçtı. Hem bizim için hem de taraftar için önemliydi. Kazanarak devam etmek önemliydi ve kazandık. Takımla birlikte kamp dönemi geçirmek çok iyi oldu. Tüm takımla birlikte kamp geçirdim ve hocamızdan çok şey öğrendim. Zamanı gelince en iyisimi yapacağımdan emindim ve bugün de öyle oldu. Şans buldukça değerlendirmek istiyorum. 
 
''RAKİP DAHA ZOR OLACAK''
 
Bugünkünden daha zor bir maç olacak. Çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Öz güvenimiz yükseliyor. Daha da yükseltip o turu da geçmek istiyoruz.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Tehditleri 'Kangal' susturacak

Tehditleri 'Kangal' susturacak

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

En mükemmel anı yakalayan fotoğraflar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA