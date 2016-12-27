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Daçka Ante Zizic'i transfer etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Doğuş, 19 yaşındaki Hırvat pivot Ante Zizic'i transfer etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, 19 yaşındaki pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zizic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 2,10 metre boyundaki Zizic'in, Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak değerlendirildiği, ülkesinde KK Split ve KK Kastela takımlarında forma giydikten sonra 2015'in başında Cibona Zagreb'e transfer olduğu aktarıldı. Geçen sezon Cibona Zagreb'de yıldızı parlayan Zizic'in, 13,8 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla Adriyatik Ligi'nde en iyi genç yetenek seçildiği belirtildi.

Kısa sürede yaptığı sıçramayla NBA takımlarının dikkatini çeken Zizic'in, geçen yaz NBA draftına katıldığı ve Boston Celtics tarafından ilk turda ve 23. sırada seçildiği ifade edilen açıklamada, "Hırvat basketbolcu, buna rağmen NBA'e hemen gitmek yerine Avrupa'da kalarak tecrübe kazanmayı tercih etti. Bu sezona da Cibona Zagreb'de başlayan Zizic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 16 sayı, 5,9 ribaunt ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynadı. Zizic, Adriyatik Ligi'nde ise 20 sayı ve 9,2 ribaunt ortalamalarını yakaladı." denildi.

Zizic: "Çok heyecanlıyım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zizic, Darüşşafaka Doğuş'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

David Blatt gibi bir başantrenör ile çalışacağı için mutlu olduğunu aktaran Zizic, "Avrupa'nın en iyi takımlarından Darüşşafaka Doğuş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Kadrosunda harika oyuncular bulunduran Darüşşafaka Doğuş son derece heyecan verici bir basketbol oynuyor. Ayrıca burada David Blatt gibi büyük bir antrenör ile çalışma imkanı da bulacağım. Dünyanın en iyi ikinci ligi olan THY Avrupa Ligi'nde takımıma en iyi katkıyı vermek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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