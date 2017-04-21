Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 84-80 mağlup etti
THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 84-80 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi play off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 80-84 mağlup etti ve seriyi 1-1 yaptı.
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam Real Madrid'in konuğu oldu. Darüşşafaka Doğuş maçı 84-80 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.
1.PERİYOT
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 19-22
2.PERİYOT
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 38-44
3.PERİYOT
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 68-66
4.PERİYOT
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 80-84
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