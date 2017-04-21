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Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 84-80 mağlup etti

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 84-80 mağlup etti.

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THY Avrupa Ligi play off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 80-84 mağlup etti ve seriyi 1-1 yaptı.

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam Real Madrid'in konuğu oldu. Darüşşafaka Doğuş maçı 84-80 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

1.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 19-22

2.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 38-44

3.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 68-66

4.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 80-84

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