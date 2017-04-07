Daçka Euroleague'de son 8'de
THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş sahasında Kızılyıldız'ı 78-62 mağlup ederek son 8'e kaldı.
THY Euroleague'in son haftasında Darüşşafaka Doğuş kendi evinde Kızılyıldız'ı ağırladı.
Darüşşafaka Doğuş karşılaşmadan 78-62 galip ayrıldı ve Euroleague'de son 8 takım arasına kaldı. Darüşşafaka, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.
Böylece Türk basketbol tarihinde ilk kez EuroLeague'de son 8 takım arasına 3 temsilcimiz girdi.
İşte EuroLeague'de playoff eşleşmeleri
Real Madrid - Darüşşafaka
Olympiakos - Anadolu Efes
Panathinaikos - Fenerbahçe
CSKA - Baskonia
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