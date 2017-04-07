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Daçka Euroleague'de son 8'de

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş sahasında Kızılyıldız'ı 78-62 mağlup ederek son 8'e kaldı.

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THY Euroleague'in son haftasında Darüşşafaka Doğuş kendi evinde Kızılyıldız'ı ağırladı.

Darüşşafaka Doğuş karşılaşmadan 78-62 galip ayrıldı ve Euroleague'de son 8 takım arasına kaldı. Darüşşafaka, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti. 

Böylece Türk basketbol tarihinde ilk kez EuroLeague'de son 8 takım arasına 3 temsilcimiz girdi. 

İşte EuroLeague'de playoff eşleşmeleri 

Real Madrid - Darüşşafaka 

Olympiakos - Anadolu Efes

Panathinaikos - Fenerbahçe 

CSKA - Baskonia

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