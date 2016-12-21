Daçka, Fenerbahçe'yi devirdi
THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçýnda Darüþþafaka Doðuþ deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 yendi.
THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçýnda iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüþþafaka Doðuþ karþý karþýya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeyi Darüþþafaka Doðuþ deplasmanda 71-64 kazandý.
Bu sonucun ardýndan ligde Fenerbahçe 5. maðlubiyetini aldý, Darüþþafaka Doðuþ ise 7. galibiyetini elde etti.
FENERBAHÇE: 64 - DARÜÞÞAFAKA DOÐUÞ: 71
1. Periyot Sonucu: 18-20
2. Periyot Sonucu: 35-37 (17-17)
3. Periyot Sonucu: 48-50 (13-13)
4. Periyot Sonucu: 64-71 (16-21)
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