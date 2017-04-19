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Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'e 83-75 mağlup oldu

Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.

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Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.

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