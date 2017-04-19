Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'e 83-75 mağlup oldu
Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.
Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.