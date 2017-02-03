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Daçka, İtalya'da 25 sayı farkı koruyamadı!

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 mağlup oldu.

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Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 3. periyotunda 68-43 ile farkı 25'e çıkarmayı başaran temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, mücadeleden 89-87'lik skorla mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka 21. maçta 11. mağlubiyetini alırken Milano 7. kez kazandı.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-87 DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ

1.PERİYOT

EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 20-24

2.PERİYOT

EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 38-51

3.PERİYOT

EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 61-73

4.PERİYOT

EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 89-87

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