Daçka, İtalya'da 25 sayı farkı koruyamadı!
THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 mağlup oldu.
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 3. periyotunda 68-43 ile farkı 25'e çıkarmayı başaran temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, mücadeleden 89-87'lik skorla mağlup ayrıldı.
Darüşşafaka 21. maçta 11. mağlubiyetini alırken Milano 7. kez kazandı.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-87 DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ
1.PERİYOT
EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 20-24
2.PERİYOT
EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 38-51
3.PERİYOT
EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 61-73
4.PERİYOT
EA7 Emporio Armani Milano-Darüşşafaka Doğuş: 89-87
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