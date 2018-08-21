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Daçka, Jeremy Evans'ı transfer etti

Yeşil-siyahlılar, kariyerinin büyük bölümünü NBA'de geçiren Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, ABD'li forvet Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Kariyerinin çok büyük bir bölümünü NBA'de geçiren 30 yaşındaki Evans, Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks formaları giydi. Evans, Avrupa'da ise Rusya'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB Avrupa Kupası tecrübesi edindi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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