Daçka, Jeremy Evans'ı transfer etti
Yeşil-siyahlılar, kariyerinin büyük bölümünü NBA'de geçiren Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, ABD'li forvet Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kariyerinin çok büyük bir bölümünü NBA'de geçiren 30 yaşındaki Evans, Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks formaları giydi. Evans, Avrupa'da ise Rusya'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB Avrupa Kupası tecrübesi edindi.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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