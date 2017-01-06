Daçka sonunu getiremedi
THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'e 93-92 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Maccabi Fox Telv Aviv'e 93-92kaybetti.
Maçta 17 sayı geri düşmesine rağmen Darüşşafaka Doğuş, 3. periyotta oynadığı oyunla rakibini yakaladı ve 7 sayı öne geçti. Maçın sonuna doğru avantajını kaybeden Daçka, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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