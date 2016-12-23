Daçka'dan müthiş geri dönüş
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk etti.
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk etti.
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Maccabi FOX ekibini ağırladı.
İlk devreyi 31-48 geride kapatan temsilcimiz Daçka, karşılaşmayı 86-84 kazandı.
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