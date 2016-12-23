Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Daçka'dan müthiş geri dönüş

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk etti.

  • 1
  • 1
  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
x

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk etti.
 
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Maccabi FOX ekibini ağırladı.
 
İlk devreyi 31-48 geride kapatan temsilcimiz Daçka, karşılaşmayı 86-84 kazandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BM'nin 'derhal durdur' kararına İsrail'den ilk tepki

BM"nin "derhal durdur" kararına İsrail"den ilk tepki

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA