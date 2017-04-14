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Luis İbanez, Medical Park Arena'da sahaya çıkamayan tek yabancı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Luis Ibanez, formayı unuturken, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da sahaya çıkamayan tek yabancısı oldu.

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Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği sol bek oyuncusu Luis Ibanez, bordo-mavili takımda formayı unuttu. Vatandaşı Mas'ın transferinin ardından iyice gözden düşen Arjantinli oyuncu, Trabzonspor'un maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da yedek kulübesinde dahi sahaya çıkamayan tek yabancı oyuncu oldu.

Son olarak Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen oyuncu söz konusu maçın ardından formayı unuttu. Ligde 5 maçta forma giyen Ibanez, son olarak 27 Kasım'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanan maçta görev yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, toplam 9 maçta 543 dakika forma giyebildi. A takımda forma şansı bulamayan Ibanez, U21 takımının oynadığı maçlarda görev yaptı.

MEDICAL PARK ARENA'DA MAÇA ÇIKAMADI

Ibanez, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da maça çıkamadı. Yedek kulübesinde dahi oturamayan oyuncu bordo-mavililerin yeni stadyumunda sırasıyla Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 18 kişilik kadroya giremedi.

IBANEZ DIŞINDA TÜM YABANCILAR MEDİCAL PARK ARENA'DA

Trabzonspor'da forma giyen 11 yabancı oyuncu içinde Medical Park Arena'da sahaya çıkamayan tek yabancı isim Ibanez oldu. Durica, Mas, Pereira, Onazi, Castillo, Bero, Medjani, N'Doye ve Rodallega görev alırken, Esteban ise yedek kulübesinde oturdu. Ibanez ise sadece takımın Medical Park Arena'da antrenman yaptığı dönemlerde yeni stadyumun çimlerine basabildi.

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