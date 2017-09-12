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Daily Express, Beşiktaş'ın Cyle Larin'le anlaştığını iddia etti

Daily Express, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin'le anlaştığını ve ocakta genç futbolcuyu alacağını öne sürdü.

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TRANSFER dönemi kapansa da, söylentiler bitmiyor. İngiliz Daily Express gazetesi, Beşiktaş'ın Kanadalı genç golcü Cyle Larin’i transfer etmek için çalışmalar yaptığını duyurdu. Haberde, ABD'nin Orlando City takımında forma giyen 22 yaşındaki genç yetenekle İngiliz Leeds United takımının da ilgilendiğini ancak oyuncunun ocak ayında Beşiktaş'a imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.  

ATİBA DA ARACILIK YAPIYOR

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın bu oyuncuyu almak için yoğun çaba gösterdiği hatırlatılan haberde ancak transferin ara döneme kaldığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar'ın 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Cyle Larin'in ikna edilmesi konusunda Atiba'nın da devrede olduğu öğrenildi. Genç golcü Orlando formasıyla çıktığı 85 maçta 43 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

Akşam

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