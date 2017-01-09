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Dakar'da Peterhansel liderliğini korudu

Yedinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Brabec birinci tamamladı.

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38. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.
 
Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Bolivya'nın La Paz ile Uyuni kentleri arasındaki 322 kilometrelik parkurda yapıldı.
 
Otomobil sınıfında birinciliği, 1 saat 54 dakika 8 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel elde etti. Aynı takımda yarışan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 9 zaferi bulunan Fransız Sebastien Loeb, Peterhansel'in 48 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 33 saniye gerisinde Toyota Gazoo takımından Güney Afrikalı Giniel De Villiers ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.
 
WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliğini korudu.
 
Motosiklette Sunderland liderliğini sürdürdü
 
Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 2 dakika 5 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec aldı.
 
ABD'li pilotu, 1 dakika 44 saniye geriden Portekizli takım arkadaşı Paulo Gonçalves izledi. Liderin 4 dakika 43 saniye arkasında bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaşan Red Bull KTM takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Sam Sunderland ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü.
 
Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 492 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.
 
Genel klasman
 
Dakar Rallisi'nin 7. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:
 
Otomobil
 
Sürücü    Ülke    Araç    Süre
 
1    Stephane Peterhansel    Fransa    Peugeot    15:57:06 saat
2    Sebastien Loeb    Fransa    Peugeot    1:57 dakika
3    Nani Roma    İspanya    Peugeot    11:07 dakika
 
Motosiklet
 
Sürücü    Ülke    Araç    Süre
 
1    Sam Sunderland    Büyük Britanya    KTM    17:28:53 saat
2    Pablo Quintanilla    Şili    Husqvarna    17:45 dakika
3    Adrien van Beveren    Fransa    Yamaha    22:16 dakika

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