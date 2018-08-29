Damien Comolli: 2 ya da 3 pozisyona daha transfer bakıyoruz

Fenerbahçe Kulübü, golcü Michael Frey ve stoper Diego Reyes için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Kulübü 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza töreninde söz alan Sportif Direktör Damien Comolli şöyle konuştu:

"Her ikisi de çok genç. Gelişim gösterecek. Çok değerlenecekler. Haftalardır transfer çalışmaları yapıyoruz.

"Diego hakkında çıkan yalan haberlere çok şaşırdım"

Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberler nedeniyle çok şaşırdım. 2016-17 Espanyol takımında yaptıklarına bakarsak 38 maçın 34'ünde yer aldığında görebiliriz. Arada kalan 3-4 maçlık sebebi ise Espanyol'un transferde geç kalmış olması. Porto'da ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ve bu da sorunuza iyi bir cevap. Transferde kendi kurallarımız. Başka kurallar da var. Oyuncuları izlemeniz önemli. Müsait değilse getiremezsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız transferler, son dakika transferleri değil. Diego 8 ay öncesi renklerimize katmak istediğimiz 2 veya 3. sıradaki stoperdi. Kulüpler arasında rekabet vardı. Onun için Diego'yu getirmemiz haftalar sürdü."

"Sol ayaklı oyuncuya ihtiyaç vardı"

Sol ayaklı oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayew'i getirdik. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında. Diego hem sol stoper hem de sağ stoper olarak oynayabiliyor. Bu bize büyük rahatlık verecek.

'Giuliano ve Josef'i geç bir zamanda sattık'

Sol bek transferi yaparsak iyi olur ama bir zorunluluk değil. Bence 7 önemli oyuncuyu kadroya katmamız önemli. İki önemli oyuncuyu (Giuliano, Josef) gönderdik. Bunun için transferde 2 veya 3 farklı pozisyona bakmaktayız. Transfer döneminin çok öncesinde transfer yapabilirdik. Transferdeki zamanlama bizden kaynaklanmıyor. Transferde 3 taraf var. Almak istediğimizde, satmak isteyen kulüp işi zorlaştırıyor. Bu nedenle gecikme yaşanıyor. Giuliano ve Josef'i geç bir zamanda sattığımız için transfer piyasasının bize yaptığı rötar sözkonusu.

"Bilinmeyen oyuncuları aldım, daha sonra dünya yıldızı oldular"

Transferde iyi bir durumdayız. Halen aktifiz. 7 oyuncu geldi, 2 oyuncu gitti. Transferdeki performansımı sordunuz. Bunun cevabını 2 yıl sonra verebilirim. Oyunculara şans vermelisiniz. Değerlerine uzun vadede bakabilirsiniz. Bilinmeyen oyuncuları aldım, daha sonra dünya yıldızları oldular. Oyuncuları tanımakta verilere çok değer veriyorum

"Cocu ile çok uyumlu çalışıyoruz"

Cocu ile beraber çok uyumlu çalışıyoruz. Kendisiyle günde 2 defa görüşüyoruz. Profesyonel ve saygıya dayanan bir ilişkimiz var. Böyle bir hocayla çalıştığımız için çok mutluyum. UEFA ile anlaşmamız var. Katı kuralları var. Şu anda bankada paramız var. UEFA'nın bize şart koştuğu kurallar var. Bunlara uymakta zorunluyuz.

Fabian transferi neden olmadı?

Transfer döneminde belli adımlar vardır. Kulübün çıkarları nedeniyle Fabian transferinin belli adımında durmak zorunda kaldık. UEFA ile yapılan çok ciddi anlaşma var. Soldado'nun yaşadığı büyük şanssızlık. Slimani'yi getirdik. İsteğimiz Slimani'nin ilk Benfica maçında oynamasıydı. Leicester'dan kaynaklanan bir sıkıntı oldu, oynatamadık. Benfica maçlarına bakarsak tutkuyu, arzuyu, takım ruhunu yansıttık. Santrfor eksikliğine bağlamamalıyız.

Bursasporlu kaleci Harun Tekin'le ilgili soruya Comolli şu yanıtı verdi: "Spekülasyonlara cevap vermiyorum. 1-2 pozisyon için çalışıyoruz."

Reyes: Cocu beni PSV'ye istemişti

Meksikalı stoper Reyes, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cocu, beni PSV'ye istedi, Fenerbahçe'ye kısmet oldu. Benim için en değerli kulübün Fenerbahçe olduğunu biliyordum ve istediğim gerçekleşti. Yanlış haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilemedim. Çünkü mutlu olacağım yere gelmek istedim. Bu yüzden çok memnunum. Porto'da görev verildiğinde oynuyordum.

"Fiziksel olarak hazırım"

Oynamamamın sebebi teknik direktör tercihi. Avrupa'dan birçok kulübünden ve Meksika'dan çok teklif geldi ancak ben Fenerbahçe'de oynamak istedim. Kendimi şu an iyi hissediyorum. Fiziksel olarak hazırım. İlk 11'de ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. Hem savunmada hem de defansif orta saha oyuncusu olarak oynayabilirim" diye konuştu.

Frey: Çok koşan, çok savaşan bir santrforum

İsviçreli golcü Frey ise "Takımdaki iki santrfor çok önemli kariyerlere sahip. Onlardan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Geçen sezon çok gol attım. Çok koşan, çok savaşan ve takım için mücadele eden bir santrforum. İki farklı kişi olduğumu söyleyebilirim. Kupa finali çok önemliydi. Çünkü UEFA'ya gidiyordunuz. Gol attıktan sonra öyle sevindim. O sevinçten sonra hocayla problem oldu. F.Bahçe taraftarı önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Hangi formasyonda hangi rolde oynayacağımın kararı hocamın. Öncelikle Fenerbahçe çok büyük ve çok güzel bir kulüp. Mücadeleyi seven bir kişiliğe sahibim" şeklinde konuştu.

(Skorer)