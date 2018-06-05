Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olması beklenen Damien Comolli, İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un ısrarla futbol direktörlüğü görevine getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi. Kendisinin Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, "Henüz bunu konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Damien Comolli kimdir?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi. (DHA)