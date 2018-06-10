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Damien Comolli, Tottenham’ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Shashoua’yı gözüne kestirdi

F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, Tottenham’ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Shashoua’yı bitirecek.

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F.BAHÇE’NİN yeni Sportif Direktörü Damien Comolli görevine hızlı başladı. Daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool’da kurduğu genç ağ sistemini Türkiye’ye getiriyor. Comolli, Bale, Modric, Corluka gibi gençken keşfettiği isimlerle iskelet oluşturmuş ve bu oyunculardan yüksek bonservis kazandırtmıştı. Fransız futbol adamı, şimdi de Tottenham’ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Shashoua’yı gözüne kestirdi. Tottenham taraftar forumlarında, bu genç yeteneğin satılmasının kesinlikle hata olacağı konuşuluyor. F.Bahçe’nin futbol aklı Comolli ise Shashoua’nın bonservisini alabilmek için tüm bağlantılarını kullanacak. R.Madrid’in başına geçeceği konuşulan Tottenham’ın Hocası Pochettino’nun tercihi ise oyuncunun kiralanmasından yana.

(Akşam)

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