Damien Da Silva Trabzonspor'a imza atacak

TRABZONSPOR Genel Koordinatörü Özkan Sümer, “Yakın zamanda 1-2 transfer olabilir veya olmaz. Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Da Silva’yla görüşüyoruz. Yusuf ve Abdülkadir’le de görüşeceğiz. Onlar korunacak, kollanacak. Transferde değerlendirilecek bir ortam varsa, kulübün ihtiyaçlarıyla uyumluysa, evet her şey olabilir. Burak Yılmaz’la henüz konuşmadık. Teklif yok. Onu sokağa atacak halimiz de yok. Hazırlık kampında yer alacak” diye konuştu.

OKAY'DA SON 7 GÜN

TRABZONSPOR’UN orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde yer alan ‘Avrupa’dan bir kulüp 6.5 milyon euro getirirse serbest kalır’ maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi. Şu anda bir teklif yok ama 1 hafta içinde gelirse Okay gidebilir.

(Aksam)