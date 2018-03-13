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Dani Alves: Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim

Paris Saint Germain'in yıldızı Dani Alves, Brezilya basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Davide Astori hakkında söylediği sözler nedeniyle büyük tepki çeken Dani Alves, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken, artık futbolu çok sevmediğini de itiraf etti.

Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine ''Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü futbol benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken ''Paris Saint Germain'de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer'' dedi.

(Sporx)

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