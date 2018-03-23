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Dani Alves'ten Adriano paylaşımı

Paris Saint Germain'in yıldız sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti.

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Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, kendisine Beşiktaş'ta giydiği 3 numaralı formayı gönderen Adriano'yu etiketleyerek "Hediyen için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Alves ve Adriano, Barcelona'da 2010 ile 2016 yılları arasında birlikte forma giyme şansını yakalamıştı.  

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