Dani Alves'ten Adriano paylaşımı

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, kendisine Beşiktaş'ta giydiği 3 numaralı formayı gönderen Adriano'yu etiketleyerek "Hediyen için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Alves ve Adriano, Barcelona'da 2010 ile 2016 yılları arasında birlikte forma giyme şansını yakalamıştı.