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Daniel Sturridge hırsızdan telefon satın alıp sahibine geri verdi

Beşiktaş’ın çok istediği Liverpool’un golcüsü, çalıntı bir telefonu parayla hırsızdan satın alıp, sahibine iade etti.

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BEŞİKTAŞ’LA anılan Daniel Sturridge, tatilde bulunduğu ABD’de ilginç bir olaya imza attı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” sözlerine adeta layık bir oyuncu olduğunu gösteren Sturridge, olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve onların da benzer iyilikler yapmalarını istedi. 

SAHİBİ ÇOK SEVİNDİ 

Boston’da evsiz bir adamın 20 dolara satışa çıkardığı iPhone marka telefonun çalıntı olduğunu tahmin eden Sturridge bunu hırsızdan satın aldı. Daha sonra da telefonun sahibini buldu. ABD’li vatandaş, Sturridge’nin bu jestinden dolayı çok mutlu oldu.

(Aksam)

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