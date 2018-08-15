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Danijel Subasic, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Danijel Subasic, milli formaya veda ettiğini açıkladı.

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Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kurtardığı gollerle hafızalara kazınan ve Hırvatistan'ın ikinci olmasında önemli rol oynayan 33 yaşındaki Subasic, milli takım kariyerine son verdiğini bildirdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan veda mesajında Subasic'in, "10 yıl giydiğim milli formaya veda etme zamanı geldi. Tüm teknik direktörlere teşekkür ediyorum, onlardan çok şey öğrendim. Her zaman yanımızda olan ve ihtiyaçlarımızı karşılayan federasyon yetkililerine de teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Mesajında, ayrılma kararını Dünya Kupası'ndan önce verdiğine işaret eden Subasic, "Dünya Kupası'nda oynamak en büyük hayalimdi. Herkesin bir süresi vardır ve biz futbolcular ne kadar uzun oynayabileceğimize karar veririz. Hırvatistan futbolunu genç yeteneklere emanet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan kalesini savunduğu her karşılaşmaya büyük bir gurur ve sevinçle çıktığını aktaran Subasic, "Ülkem için oynamak ve dünyanın en güzel milli formasını giymek her şeyden önemli. Rusya'daki Dünya Kupası'nda takım arkadaşlarımla en güzel ve duygusal anları paylaştık." şeklinde görüş belirtti.

MİLLİ TAKIMDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Vedran Corluka ve Mario Mandzukic'in ardından kaleci Subasic'in de milli takımı bıraktığını açıklaması, Hırvatistan Milli Takımı'nda yaprak dökümünün yaşanmasına neden oldu.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka ile İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'un oyuncusu Mandzukic, milli takım kariyerlerini noktalamıştı.

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