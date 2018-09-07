Danimarka futbolundaki kriz geçici olarak çözüldü

Danimarka Milli Takımı'nda yaşanan kriz, Danimarka Futbolcular Birliği ile federasyon arasındaki son görüşmelerin ardından varılan geçici anlaşmayla sona erdi.

Danimarka Futbol Federasyonundan (DBU) yapılan açıklamada, milli takıma seçilen oyuncuların ticari hakları konusunda devam eden görüşmelerde 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçici anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Danimarka'nın, 9 Eylül Pazar günü Galler'i konuk edeceği karşılaşmaya as kadroyla çıkacağı ifade edildi.

Danimarka Futbolcular Birliği ile DBU arasında milli takımda yer alan oyuncularının ticari haklarıyla ilgili yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Danimarka, dün Slovakya'ya 3-0 kaybettiği hazırlık maçına alt liglerden ve Futsal Milli Takımı futbolcularından kurulu kadroyla çıkmıştı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'nın rakiplerinden İrlanda Cumhuriyeti'nin teknik direktörü Martin O'Neill, Danimarka'nın zayıf bir kadroyla Galler'e karşı oynama ihtimali oluşmasının ardından eleştirilerde bulunmuştu. O'Neill, bu durumun grubun ciddiyetine zarar vereceğini belirterek UEFA'nın konuya el atmasını istemişti.

Danimarka basınında ise taraflar arasında geçici anlaşmanın sağlanmasında UEFA'nın etkili olduğu iddia edildi. Haberlerde, UEFA'nın yeni turnuvası Uluslar Ligi'ne çok önem verdiği ve bu nedenle Danimarka'nın zayıf bir kadro ile Galler karşısına çıkmasına olumsuz bakarak tarafların anlaşmasını sağladığı değerlendirmesinde bulunuldu.