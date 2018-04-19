Dany Nounkeu: 2-3 gün sokağa çıkmasanız iyi olur

Teleset Mobilya Akhisarspor'un stoperi Dany Nounkeu, Fransızların dünyaca ünlü spor dergisi So Foot'un internet sitesine konuştu. İşte Dany'nin röportajından satır başları:

"Toulouse'dan Türkiye'ye geldiğimde ülke hakkında pek bir bilgim yoktu. Sadece Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüpleri biliyordum. Hepsi buydu."

"Toulouse'da artık bana güvenilmediğini anlamıştım ve Gaziantep dışında teklif yapan yoktu. Fakat bu teklif, iki yıl evvel gelseydi kesinlikle reddederdim."

"Türkiye'yi kariyerini tamamlamak ve para kazanmak adına egzotik bir ülke olarak görenleri anlamıyordum. Zira ben geldiğimde Beşiktaş'ta Hugo Almeida ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'de ise Mamadou Niang ve Alex gibi oyuncular vardı."

"Eğer bir ülkeye Van Persie, Drogba, Gomis, Belhanda, Valbuena gibi oyuncula geliyorsa bu tesadüf olamaz. Bir gün Drogba bana maçların kalitesi ve yoğunluğuna çok şaşırdığını itiraf etmişti."

"Bana göre Türkiye; İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'nın gerisinden olmakla birlikte Avrupa'nın en iyi 10 liginden biri."

"Baskı, Türkiye'de hayatın bir parçası. Özellikle bir mağlubiyetten sonra 2-3 gün sokağa çıkmasanız iyi olur."

"Zaman zaman paraların geç yattığı dönemler olurdu. Ben de bazen maaşımı geç almak zorunda kaldım. Ancak bu artık çok nadir. Zaten Gomis, Belhanda ve Kameni Türkiye'ye geliyorsa bunun nedeni maaş konusunda garanti almaları. Yoksa yabancı oyuncular ülkenize gelmekten çekinir."

"Kaldı ki finansal açıdan Türkiye çok cazip bir ülke. Zira vergiler Avrupa'ya kıyasla çok daha az."

"Elbette ülkede son yıllarda gerçekleşen olaylardan ötürü güvenlik yönünden bir tedirginlik var. Fakat bunlar, her ülkede olabiliyor. Şahsen benim hiçbir korkum yok. Sıfır risk gibi bir şey zaten mümkün değil."

(Fanatik)