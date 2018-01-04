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Darmstadt ile yollarını ayıran Hamit Altıntop, Türkiye'ye geri dönüyor

Darmstadt 98, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu. Hamit Altıntop, ailevi sebeplerle Türkiye'ye dönüyor.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?

Hamit Altıntop'un futbolu bırakarak Fatih Terim'in ekibine katılabileceği iddia ediliyor.

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