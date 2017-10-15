Darüşşafaka Basket: 68 Galatasaray Odeabank: 67

TahincioğluBasketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Darüşşafaka Basket, kendi sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.

Galatasaray Odeabank’ta sakatlığı bulunan Richard Hendrix yerine kadroda TJ Cline yer aldı.

Maç pota altı basketleriyle açıldı. Çaldığı toplarla hızlı hücum sayıları bulan ev sahibi ekip TV molasına 11-3 önde girdi. Mola sonrası Darüşşafaka, yüksek yüzdeli hücumlarıyla farkı çift haneli sayılarda tutmayı başardı ve periyotu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi giren Galatasaray Odeabank, farkı 4 sayıya indirince Daçka molası geldi; 29-23. Devrenin bitimine 3:40 dakika kala konuk ekip önce skoru dengeledi, daha sonra da öne geçti; 31-33. Kalan dakikalarda oyun ortada devam etti ve devre skoru 40-36 Darüşşafaka lehine oldu.

İkinci yarı skor eşitlenerek başladı, 44-44. TV molasına 47-46 Darüşşafaka üstünlüğünde gidildi. Final çeyreğine girilirken Darüşşafaka’nın 4 sayılık avantajı bulunuyordu, 54-50.

Son periyotun başlarında oyun temposu düştü. 35.dakikanın skoru 61-61’di. Bitime 03:42 kala sarı kırmızılılar 61-65 öne geçti. Son 1 dakikaya Cimbom 66-67 önde girdi. Hopson 18 saniye kala top kaybı yaptı, Ross smaçla bitirdi ve 15 saniye kala Daçka bu sefer liderliği aldı, 68-67. Önce Emir daha sonra da Hopson atışları kaçırdı ve maçın galibi 69-67'lik skorla Darüşşafaka oldu.

(Basketdergisi)