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Darüşşafaka evinde galip!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Darüşşafaka, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 76-61 yendi.

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Bu sonuçla, ev sahibi ekip 14. galibiyetini alırken, konuk ekip 9. kez mağlup oldu. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi de 66-55 kazanan Darüşşafaka, ikili averajda üstünlüğü eline geçirdi.

Karşılaşmaya Johnson ve Wilbekin'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka, 4. dakikayı 8-2 önde geçti. Savunmada tempoyu yakalayan ev sahibi, Eric'in pota altındaki etkili oyunuyla Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk periyodu 20-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da top kayıplarıyla başlarken Darüşşafaka, Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 10 sayıya (23-13) çıkardı. Konuk ekip; Jankovic ve Jones'un orta mesafeden bulduğu sayılarla 13. dakika biterken farkı 5'e indirdi: 23-18. Kenardan oyuna dahil olan Furkan Aldemir'in etkili oyunuyla yeniden tempoyu artıran ev sahibi, Kidd'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 19. dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkararak skoru 41-26'ya getirdi. Darüşşafaka, Wilbekin'in ilk yarının bitimine 9 saniye kala kaydettiği üçlükle Sakarya Büyükşehir Belediyespor önünde soyunma odasına 44-29 üstün gitti.

İkinci yarıya da tempolu giren Darüşşafaka, 24. dakikada Johnson'ın basketleriyle farkı 19 sayıya çıkardı: 50-31. Hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi, Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında final periyoduna 59-43 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Can Korkmaz ve Doğukan Şanlı'nın basketleriyle başlayan konuk ekip, 36. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 66-56. Darüşşafaka, molanın ardından Eric ile boyalı alandan bulduğu sayılarla bir kez daha farkı açtı ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 76-61 mağlup etti.

Darüşşafaka: 76 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 61

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin

Darüşşafaka: Wilbekin 11, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Johnson 17, Eric 15, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Can Korkmaz 15, Lopez 10, Doğukan Şanlı 4, Boothe 4, Fall 5, Harris 2, Jankovic 7, Jones 10, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Agah Abdussamed Kızılkaya, Mustafa Kırcalı 2

1. Periyot: 20-11

Devre: 44-29

3. Periyot: 59-43

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