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Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 mağlup etti

Darüşşafaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-77 yendi.

Yeşil-siyahlılar bu sonuçla 15. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 4. dakikayı 12-6 önde geçti. Konuk ekip, çeyreğin bitimine 30 saniye kala Uğur Dokuyan'ın sayılarıyla Darüşşafaka karşısında farkı 12 sayıya (12-24) çıkarırken, ilk periyodu da 24-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde boyalı alanda skor bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı 30-18 üstün geçti. Hücumda Johnson, Eric ve Sant-Roos'un sayılarıyla ritim bulan Darüşşafaka, Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 33-36. Konuk ekip, Toolson'un serbest atışları ve Klobucar'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına da 43-37 üstün girdi.

İkinci yarıya Buckner ve Uğur Dokuyan'ın etkili performansıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 25. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 45-56. Çeyreğin ikinci bölümünde savunma sertliğini artıran Darüşşafaka, Okben Ulubay ve Wilbekin'in sayılarıyla farkı eritirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor son çeyreğe de 62-61 önde girdi.

Son periyoda Sant-Roos ve Wilbekin'in basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 31. dakikada öne geçti: 66-64. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta Darüşşafaka, 38. dakikada 74-73 üstünlüğünü sürdürdü. Çekişmeli geçen müsabakada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buckner ve Klobucar'ın basketleriyle bitime 22 saniye kala skoru eşitledi: 77-77. Yeşil-siyahlılar, Wilbekin'in asistinde Johnson ile bulduğu basketle bitime 1.7 saniye kala 79-77 öne geçti. Konuk takımın son hücumunda Toolson'un orta mesafeli şutu isabetli olamadı ve Darüşşafaka, maçtan 79-77 galip ayrıldı.

Darüşşafaka: 79 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 77

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Can Mavisu

Darüşşafaka: Kartal Özmızrak 5, Wilbekin 22, Sant-Roos 8, Johnson 16, Eric 10, Kidd, Furkan Aldemir 5, Cummings 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Muhammed Baygül 5, Okben Ulubay 5

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 5, Toolson 15, Uğur Dokuyan 10, Buva 17, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 10, Buckner 18, Mert Çevik

1. Periyot: 14-24

Devre: 37-43

3. Periyot: 61-62

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