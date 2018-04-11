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Datome'den Koponen'e tarihi kapak!

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma ile Barcelona arasında tarihe geçen maç Fenerbahçe Doğuş’un yıldızı Luigi Datome’nin de en yakından ilgilendiği konu oldu.

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Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının yıldız ismi Luigi Datome, Roma’nın 3-0 yendiği Barcelona karşılaşmasından en mutlu ayrılan kişilerden biri oldu.

Datome’nin özellikle Barcelona’da forma giyen basketbolcu Koponen ile olan diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Koponen’in sosyal medya üzerinden İtalyan yıldız Datome’yi örnek gösterip, Roma’yı destekleyeceği ifadesi ve maçla ilgili tahminleri maç sonunda gündeme geldi.

Koponen maçtan birkaç saat önce kendinden çok emin bir şekilde, “Biliyorum, Datome, Roma’yı destekleyecek ancak maçta sonuç değişmeyecek, Barcelona kazanır” mesajı dikkat çekti. Maçın 3-0’lık sonuçla İtalyan ekibinin lehine bitmesi sonrası sahneye çıkan Datome, “Dostum, sakın bir saat önceden kutlama yapma” cevabıyla son gülen oldu.

(Skorer)

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